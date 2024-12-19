Yerli Malı Haftası'nda Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika
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Yerli Malı Haftası'nda Kur'an Kursu Etkinliği

Yerli Malı Haftası\'nda Kur\'an Kursu Etkinliği

Yatağan'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi; müftü, yerli ürünlerin önemini vurguladı.

19.12.2024 12:43
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12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, Yatağan Müftülüğü Yeni Mahalle Camii 7-10 Yaş Kur'an Kursu'nda etkinlik düzenledi.

Programa Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi de katılarak öğrencilere tutumlu olmanın, doğru beslenmenin ve yerli malı kullanmanın önemini anlattı. Müftü Çetmi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yerli Malı Haftası, sadece yiyecek ve içecekler değil, sanayi, otomotiv ve diğer sektörlerde de yerli ürün kullanımının önemini hatırlatan bir haftadır. Bu etkinlik, yerli ürün bilincinin gençler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen öğreticimiz Hatice Olgun'u, öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum "

Etkinlikte öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nın anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Evlerinden getirdikleri yerli ürünlerden oluşan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, dayanışma ve paylaşım ruhunu pekiştirdi.

Kur'an Kursu Öğreticisi Hatice Olgun, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, çocukların yerli malı bilincine erken yaşta sahip olmalarının önemine değinerek, etkinliğe destek veren tüm velilere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerli Malı Haftası'nda Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika

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