Yerli Yapay Zeka ile Otomobiller Konuşuyor - Son Dakika
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Yerel

Yerli Yapay Zeka ile Otomobiller Konuşuyor

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Yerli Dtec yapay zeka, otomobilleri sesli komutlarla uzaktan kontrol etmeyi sağlıyor.

31.10.2024 18:56
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Otomobilleri konuşturan yerli yapay zeka

İSTANBUL - Otomobil sektöründe kullanılan yerli yapay zeka sayesinde sürücüler artık son teknolojilerle donatılan araçlarıyla adeta konuşacak onları sesli komutlarla uzaktan kontrol edebilecek.

Yenilikçi yaklaşımıyla araçlarda Dtec yapay zeka ve Web3 teknolojileriyle yeni bir yolculuğa başlıyor. Tamamen yerli 'Dtec' adlı yapay zeka asistanı sayesinde sürücüler artık araçlarını sesli komutlarla uzaktan kontrol ederek, gelişmiş yapay zeka araç etkileşimleri ve araçları ile diğer akıllı cihazlar arasında sorunsuz iletişim gibi son teknoloji özellikler sağlayacak.

Dönüşüm sektörü o kadar önemli ki dünya otomobiller endüstrisi artık özellikle yapay zeka teknoloji noktasında birbiriyle mücadele eder halde olduğunu belirten Dizaynvip Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, "Biz 2014 yılında Amerika'dan ödül almıştık. Dolayısıyla dönüştürdüğümüz otomobillerde biz zaten çok üst düzey bir teknoloji kullanıyoruz. Senaryoya bağlı olan her şeyi insanlar Yapay Zeka olarak görüyor. Yerleri süpüren makine sensörler aracılığıyla yaptığına bile yapay zeka deniyor. Hal bu ki yapay zeka böyle bir şey değil. Yapay zeka öğretebilir ve öğrenebilir bir şeydir. Bu da somut bir yapay zekadır. Soyut değildir. Biz şuanda bütün otomobillerimizde hatta dünya otomobil endüstrisine sunduğumuz bir yapay zekamız var. Sadece bir otomobil olarak değil bir ekosistem olarak her noktaya sirayet edecek çok üst düzey tamamen dil modeli bize ait olan bir teknoloji geliştirdik ve bugün de onun lansmanındayız. Arkamda görmüş olduğunuz araç bizim dönüşümünü yapmış olduğumuz bir araç. Biz bu konuda dünyanın en çok bilinen en çok takip edilen en çok taklit edilen şirketiyiz. Dönüşüm konusunda 180 ülkede bilinen çok fazla ülkeye ihracat yapan ihracat katma değeri Türkiye'nin çok üst seviyesinde olan bir markayız. Bu araç içerisinde DTEC var, bundan her şey oluyor. DTEC öyle bir yapay zeka eğer sizi daha önceden tanıyorsa ne içiyorsanız, ne yiyorsanız ne izliyorsanız bütün bunları algılar ve aracın içerisine girdiğiniz zaman bunu sizin için yapar. Eğer sizi ilk defa tanıyorsa sizinle sesli iletişime geçer ve sizin sorduğunuz her soruyu yerine getirebilmek için çalışmaya başlar. Kahve içmek istiyorum dediğinizde size kahve yapar. Haber izlemek istiyorum dediğinizde haberleri açar. Uyumak istiyorum dediğinizde koltuğu yatak yapar. Kesinlikle ve kesinlikle senaryoya bağlı çalışmayan tamamen somut bir yapay zeka olarak sizi anlayan hızlıca mekaniğe komut vererek gerçekleştiren bir sistem. Bizim yapay zekamız kişiselleşebiliyor. Dokunma yok tamamen sesli komutla sizin uçak biletinizi almanız ortalama bir dakika sürmüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Otomobil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerli Yapay Zeka ile Otomobiller Konuşuyor - Son Dakika

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