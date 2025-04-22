Yesaş Ekmek Sanayi'den Yenilikler ve Teknoloji Yatırımları - Son Dakika
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Yesaş Ekmek Sanayi'den Yenilikler ve Teknoloji Yatırımları

Yesaş Ekmek Sanayi\'den Yenilikler ve Teknoloji Yatırımları

Bursa Yenişehir Belediyesi İştiraki Yesaş Ekmek Sanayi, yerel seçimlerden sonra kendini yenileyerek üretim ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Genel Müdür Koray Aydın, yeni teknoloji ve yeniliklerle işletmeyi modernize ettiklerini açıkladı.

22.04.2025 11:55  Güncelleme: 11:57
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Bursa Yenişehir Belediyesi İştiraki olan Yesaş Ekmek Sanayi son teknolojiyi kullanarak kendini yenilemeye devam ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in Başkanı olduğu Yesaş Ekmek sanayi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra birçok alanda kendini geliştirmeye devam ediyor. Yesaş Ekmek Sanayi A.Ş Genel Müdürü Koray Aydın, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ben değil biz anlayışı ile çalışarak ilçemizin gururu olan şirketimizi her alanda halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına canla başla çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri Yesaş'ta zaruri olan ve geliştirme amaçlı büyük yenilikler yaptık. Üretim kapasitesini yüksek olmasına rağmen ekmek üretimi çok eski teknoloji ile yapılıyordu buradaki teknolojiyi bir üst kademeye çıkartarak daha hızlı ekmek üretimi sağladık bu sistemi daha da geliştirerek en üst noktaya taşıyana kadar çalışacağız. Göreve geldiğimizde araçlar sürekli yolda kalıyordu kilometreleri çok yüksekti bu araçları ihtiyaçlar doğrultusunda gerek kapasite olarak gerekse model olarak yeniledik şu an servis noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Fırın binalarımızın iç ve dış cepheleri çok kötü durumdaydı dış cephe tadilatı iç cephe tadilatı hijyen şartlarına uygun olarak makine ekipmanın temizliği fırınların yapılmayan bakımlarını yapılması elektrik tesisatının sıfırdan yapılması ve gerekli tadilat işlemlerini yaptık" diye konuştu.

Aydın, "Satış noktalarındaki sistemlerimiz eski ve güncel değildi müşterilere bilgi fişi veremiyorduk bu noktada yeni bir yazılım kurduk çok yakın zamanda müşterilerimize hem bilgi fişi vereceğiz hem de vergi dairesi ile entegre olmuş bir sistem kuruyoruz. Üretim teknolojisini yenilenmesi 1 milyon 200 bin lira fırınların tadilatı 1 milyon 300 bin lira geciken personel maaşları ve emekli kıdem tazminatı ödemeleri 3 milyon lira yeni araç filosu 2 milyon 500 bin yeni yazılım yaklaşık 350 bin lira bu bedelin bir kısmı sermaye artışından karşılandı bir kısmı ise artan üretim kapasitemiz ve atıl imkanların verimli hale getirilmesi ile kendi imkanlarımızla karşılandı" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yesaş Ekmek Sanayi'den Yenilikler ve Teknoloji Yatırımları - Son Dakika

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