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Yeşil Manisa Zirvesi'nde yeşil enerji konuşuldu

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik takviminde yer alan Yeşil Manisa Zirvesi'nin 2'inci gününde, kamuda enerji tasarrufu ve temiz enerji kaynakları konuları konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yeşil bir Manisa hedefiyle gerçekleştirilen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri devam ediyor. Manisa'da ilk defa düzenlenen Yeşil Manisa Zirvesi'nin 2'inci gününde enerji tasarrufu ve temiz enerji konuşuldu. Etkinlik takviminde yer alan Yeşil Manisa Zirvesi'ne ek olarak 'Çevre ve Farkındalık Etkinliği' ile 'Atıklarla Çalışıyoruz' etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Bu sene 1'incisi düzenlenen Yeşil Manisa Zirvesi, 2'inci gününde de devam etti. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı zirvede kamuda enerji tasarrufu ve temiz enerji kaynakları konuları ele alındı. Yeşil Manisa Zirvesi'nin ilk oturumunda Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ve Kentlerin Enerji Verimliliği, Atıktan Üretilen Yakıtlar ile Fosil Yakıtlar konuları sunumlarla ele alındı. Zirvenin öğleden sonra yapılan 2'inci oturumunda ise Temiz Enerji Kaynakları ile Kentlerin Sürdürülebilirliği ve Manisa'nın Jeotermal Tarihi, Potansiyeli ve Kaynakları sunumları gerçekleştirildi. Güliz Özdemir'in moderatörlüğünü üstlendiği 2'inci oturumda ise Temiz Enerji Kaynakları ile Kentlerin Sürdürülebilirliği paneli gerçekleştirildi. Zirvedeki konuşmalarda Yeşil Manisa Zirvesi'nin, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bir platforma dönüşmesi ve bu zirveye benzer çalıştayların çoğaltılmasında fikir birliğine varıldı.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında Çevre ve Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Hedef Koleji ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda eğitim gören okul öncesi öğrencilere yönelik yapılan etkileşimli kitap saati, dans ve palyaço gösterileriyle çocuklara çevre bilinci eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Programlara ek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, atık durumda bulunan eşyaları geri dönüştürerek müzik aletlerine çevirdi. Minik öğrenciler yaptıkları müzik aletlerini çalarak grup olarak çeşitli müzikleri seslendirdi. Miniklerin geri kazanarak yaptıkları müzik aletleri ile yaptıkları gösterileri velileri de kayda aldı.