Yeşilay Bisiklet Turu İzmir\'de Gerçekleştirildi

İzmir'de Yeşilay Bayındır Temsilciliği tarafından sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Bayındır Merkez İsmet İnönü Ortaokulu önünden saat 09.00'da başlayan etkinlikte öğrenciler, veliler ve vatandaşlar bir araya gelerek pedal çevirdi. 'Sağlıklı bir yaşam, bağımsız bir gelecek için' sloganıyla düzenlenen organizasyonda katılımcılar, sporun ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturulurken, çevre dostu ulaşım araçlarından biri olan bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına da vurgu yapıldı. Katılımcılar, belirlenen parkur boyunca pedal çevirerek hem spor yaptı hem de Yeşilay'ın yürüttüğü farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Bisiklet turunun ardından Bozdağ Spor Kulübü tarafından katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Kahvaltının ardından düzenlenen programda sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla temel egzersiz ve fiziksel aktivite hareketleri yapıldı. Katılımcılar, hem keyifli vakit geçirdi hem de düzenli egzersizin yaşam kalitesine olan katkısına ilişkin farkındalık kazandı.

Bisiklet turu boyunca Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergah üzerinde güvenlik önlemlerini alarak etkinliğin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanmasına katkı sağladı. - İZMİR