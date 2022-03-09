Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret - Son Dakika
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Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret

09.03.2022 15:00
Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

Yeşilay Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede Yeşilay'ın toplumdaki zararlı alışkanlıkların önlenmesi adına oynadığı rolün önemi ele alındı.

Yeşilay Şube Başkanı Tolgay Gökdemir, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir araya geldiği Başkan Demir'e, Yeşilay Cemiyetinin zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme hususunda ülke geneli başta olmak üzere Ardahan'da yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demir, "Yeşilay Cemiyeti'nin kurulduğu ilk günden bu yana üstlendiği tarihi sorumluluklarını yapma noktasındaki çabalarını takdir ediyoruz. Özellikle yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin, potansiyellerini topluma faydalı olacak şekilde kullanabilmeleri için Yeşilay'a büyük görevler düşüyor" dedi. - ARDAHAN

Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret
Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret
Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret
Yeşilay'dan Başkan Demir'e ziyaret

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Yeşilay Cemiyeti, Faruk Demir, Ardahan, Yeşilay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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