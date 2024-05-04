Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11'inci kez düzenleniyor - Son Dakika
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Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11'inci kez düzenleniyor

Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11\'inci kez düzenleniyor

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs 2024 Pazar günü düzenlenecek. Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek tur, bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmeyi ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefliyor. Tur, Erzurum'da başlayacak ve diğer illerde de bisiklet severleri bir araya getirecek.

04.05.2024 13:14
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Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs 2024 Pazar günü "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 10 bini aşkın bisikletseveri bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekecek ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunacak.

Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay'ın bu yıl 11'incisini düzenleyeceği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan ve Ziraat Katılım, Kahve Dünyası, Bisan ve Türkiye Sigorta'nın katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet severlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı yapılacak etkinlik, Erzurum'da Erzurum Kalesi'nden başlayıp güzergah üzerindeki caddelerden geçilerek başlangıç noktasında sona erecek. "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen tur, diğer illerde de şehrin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisiklet severleri bir araya getirecek.

Erzurum Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severin katılımına açık olacak etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl on birincisini gerçekleştireceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Tüm bisiklet severleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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