Yeşilay YEDAM, Bağımlılara Mesleki Destek Sunuyor - Son Dakika
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Yeşilay YEDAM, Bağımlılara Mesleki Destek Sunuyor

Yeşilay YEDAM, Bağımlılara Mesleki Destek Sunuyor

Tekirdağ'daki Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılıktan kurtulanlara ücretsiz mesleki destek sağlıyor.

04.11.2024 13:32
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Yeşilay Danışmanlık Merkezi Tekirdağ'da bağımlılıktan kurtulan bireyleri topluma yeniden kazandırmak amacıyla hizmet sunuyor. Bağımlılıktan kurtulanlar profesyonel ekipler nezaretinden yeniden meslek sahibi olabiliyor.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor. Her iki merkezde de 2 klinik psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 halkla ilişkiler uzmanı, 1 güvenlik görevlisi ve 1 destek personeli görev alıyor. YEDAM, danışanlarına hem psikolojik hem de mesleki destek sağlayarak onları hayata kazandırmaya çalışıyor.

YEDAM'da Gizlilik Esaslı Ücretsiz Hizmet

YEŞİLAY Tekirdağ İl Başkanı Zafer Soykırlı, sundukları hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu ve danışanların bilgilerinin Yeşilay Genel Merkezi'nde saklı kalacağını vurguladı. Soykrılı, "Danışanların bilgileri kesinlikle genel merkezimizde saklı kalıyor ve kimseyle hiçbir şekilde paylaşılmıyor. Türkiye'nin her yerinden ve Kuzey Kıbrıs'tan 115 numarasını arayarak bu hizmetten faydalanabilirsiniz," dedi.

Tedavi Süreci ve İlk Adımlar

Soykrılı, bağımlılıkla mücadeleye karar veren danışanların merkezde karşılanma sürecini şöyle anlattı: "Danışanımız ilk defa merkezimize geldiğinde, güler yüzlü halkla ilişkiler uzmanlarımız onları karşılıyor. İlk olarak danışanlarımız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVK) kapsamında gerekli sözleşmeleri imzalıyor. Ardından, klinik psikologlarımızla görüşme sağlanıyor ve bağımlılık yapıcı maddeye olan duyarlılık değerlendirilip çalışmalar başlıyor."

Sosyal Destek ve İş İmkanı

Bağımlılıktan kurtulma sürecinde ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bireyler için YEDAM, İŞKUR ile ortak çalışmalara imza atıyor. Soykrılı, bağımlılıktan temiz kalma sürecinin ardından, danışanların İŞKUR'un iş danışmanlarıyla görüşerek işe yerleştirilme imkanı bulduğunu belirtti. "Danışanlarımız arasında işe yerleştirilen birçok kişi var. Sosyal hizmet uzmanlarımızın nezaretinde el sanatları atölyesinde de vakit geçiriyorlar. Bu süreç, onların sosyalleşmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor" diye ekledi.

YEDAM, 12 yaş ve üzeri herkese hizmet verirken, bağımlılıktan kurtulmaya çalışan bireylere meslek edinme sürecinde destek olmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilay YEDAM, Bağımlılara Mesleki Destek Sunuyor - Son Dakika

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