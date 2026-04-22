Yeşilçam Film Afişleri Sergisi Antalya'da

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşilçam Film Afişleri Sergisi' ile sanatseverleri buluşturdu. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Türk sinemasının altın çağı olarak bilinen Yeşilçam dönemine ait unutulmaz filmlerin hafızalara kazınan afişleri yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Yeşilçam Film Afişleri Sergisi', Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına Vali Hulusi Şahin, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Antalya Sinema Derneği Başkanı Okan Dilek, sergi küratörü koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu, koleksiyoner Mustafa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ ŞAHİN ANTALYALILARI SERGİYE DAVET ETTİ

Serginin açılışında konuşan Vali Hulusi Şahin, serginin kendi jenerasyonlarının anılarını canlandırdığını belirterek, "Sergide son derece nadide film afişleri yer alıyor. Antalya; kültür, sanat ve spor şehridir ve böyle olmaya devam etmelidir. Aynı zamanda köklü bir tarihe sahip olan bu şehir, Altın Portakal Film Festivali'ne 60 yılı aşkın süredir ev sahipliği yapan çok değerli ve özel bir kenttir. Bu şehre nitelikli sergiler kazandırmak büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm Antalyalıları bu güzel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

SERGİ GENÇ NESİLLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Konuşmalardan sonra ise Vali Hulusi Şahin ve katılımcılar serginin açılışını yaparak, sergiyi gezdi. Sergide, Yeşilçam'ın farklı dönemlerine damga vurmuş filmlerin özgün ve dikkat çekici afişleri yer aldı. Ziyaretçiler sergide Türk sinemasının geçmişine nostaljik bir yolculuk yapma fırsatı buldu. Sinema tarihine ışık tutan bu özel koleksiyon, hem sinema tutkunlarının hem de genç nesillerin ilgisini çekti. Vatandaşlar, serginin oldukça etkileyici olduğunu belirterek, Yeşilçam filmleriyle büyüyen kuşak için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.