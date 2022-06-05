Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

05.06.2022 00:57
Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının Rambo'su olarak bilinen ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sönmez Yıkılmaz, memleketi Rize'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının Rambo'su olarak bilinen ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sönmez Yıkılmaz, memleketi Rize'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam filmlerinde yardımcı oyuncu olarak görev alan, Türk sinemasının 'Rambo' lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz (77) geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işıkçı olarak başladığı sinema hayatında yardımcı rollerde de yer alarak kendini gösteren Yıkılmaz, aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmişti. Dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Rize'ye getirilen Yıkılmaz, Merkez Sahil Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dalyan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yıkılmaz'ın cenazesine, sanat dünyasından yalnızca eski dostu Ali Güney katıldı. Yıkılmaz, hayranları ve Rizeli hemşehrilerinin katıldığı cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. - RİZE

YORUMLAR
500
Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor Rize'de dereye düşen Arap turisti arama çalışmaları devam ediyor Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nden cansız bedeni çıkarıldı Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nden cansız bedeni çıkarıldı
Kaynak: İHA

Rize, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement