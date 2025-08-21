Yeşilçay Köyü'nde İçme Suyu Sorunu Çözülerek, Dedeballar Suyu Kullanıma Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yeşilçay Köyü'nde İçme Suyu Sorunu Çözülerek, Dedeballar Suyu Kullanıma Alındı

Yeşilçay Köyü\'nde İçme Suyu Sorunu Çözülerek, Dedeballar Suyu Kullanıma Alındı
21.08.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay köyünde, içme suyu sorunu yerel yönetim ve köylülerin iş birliğiyle çözüldü. Dedeballar suyu köye ulaştırılarak, köy halkı imece usulüyle boruları döşeyerek projenin tamamlanmasını sağladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay köyünde, içme suyu sorunu köylülerin ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle çözüldü.

Yeşilçay Köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve boşa akan Dedeballar suyu köye ulaştırıldı. Yeşilçay Köyü Muhtarı Üzeyir Keskin ve köyün ileri gelenleri, bu değerli su kaynağının köyün göletindeki içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanmaya karar verdiler. Proje için gerekli olan borular, tamamen köylülerin kendi imkanlarıyla topladıkları maddi yardımlarla satın alındı. Köy halkı, boruların döşenmesi işini ise imece usulüyle omuz omuza çalışarak tamamladı. Gediz ve Hisarcık belediyeleri, su hattının döşenmesi için gerekli olan iş makinelerini ve operatörlerini temin etti. Ayrıca, Gediz Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve AKP İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer de projeye katkı sağladı.

Yeşilçay Köyü Muhtarı Üzeyir Keskin, "Bu çalışmada emeği geçen herkese, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Yeşilçay halkına, ayrıca destek veren kamu yöneticilerine ve belediyelerimize köy halkı adına teşekkür ederim. Dedeballar mevkiindeki su artık boşa akmıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilçay Köyü'nde İçme Suyu Sorunu Çözülerek, Dedeballar Suyu Kullanıma Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:10:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilçay Köyü'nde İçme Suyu Sorunu Çözülerek, Dedeballar Suyu Kullanıma Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.