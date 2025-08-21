Yeşilçay Köyü\'nde İçme Suyu Sorunu Çözülerek, Dedeballar Suyu Kullanıma Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay köyünde, içme suyu sorunu köylülerin ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle çözüldü.

Yeşilçay Köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve boşa akan Dedeballar suyu köye ulaştırıldı. Yeşilçay Köyü Muhtarı Üzeyir Keskin ve köyün ileri gelenleri, bu değerli su kaynağının köyün göletindeki içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanmaya karar verdiler. Proje için gerekli olan borular, tamamen köylülerin kendi imkanlarıyla topladıkları maddi yardımlarla satın alındı. Köy halkı, boruların döşenmesi işini ise imece usulüyle omuz omuza çalışarak tamamladı. Gediz ve Hisarcık belediyeleri, su hattının döşenmesi için gerekli olan iş makinelerini ve operatörlerini temin etti. Ayrıca, Gediz Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve AKP İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer de projeye katkı sağladı.

Yeşilçay Köyü Muhtarı Üzeyir Keskin, "Bu çalışmada emeği geçen herkese, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Yeşilçay halkına, ayrıca destek veren kamu yöneticilerine ve belediyelerimize köy halkı adına teşekkür ederim. Dedeballar mevkiindeki su artık boşa akmıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA