Yeşilhisar Belediyesi\'nde İşçilere Zam Yapıldı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Yeşilhisar Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin ücretlerini iyileştiren toplu iş sözleşmesi ve Yeşilhisar İmar A.Ş şirketinde çalışan işçilere de ek protokol yapılarak ücretlerinin arttırıldığı bildirildi.
Yeşilhisar Belediyesi'nde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; "Yeşilhisar Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan üyelerimizin ücretlerine imza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle yüzde 80 oranda zam yapıldı. Yeşilhisar İmar A.Ş şirketinde çalışan üyelerimize yönelik de maaş ve ücretlerimizin iyileştirilme noktasında talebimiz olmuştu. Belediye başkanımız ve belediye idarecilerimiz her konuda olduğu gibi bizlerin talepleri olumlu karşılamışlar ve İmar A.Ş şirketinde çalışan arkadaşlarımıza da yüzde 65 oranın ek protokol ile zam yapılmıştır. Ayrıca ikramiye sayımız da 36'dan 52'ye çıkmıştır. Yapılan bu çifte zamla hem biz hem de üyelerimiz sevinmişlerdir. Ek protokolümüzde ve toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan'a ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Ek protokolümüzün üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da belediyenin imkanları nispetinde verebilecekleri zammın en iyi vermeye çalıştıklarını ifade ederek çalışanların aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcama temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Son Dakika › Yerel › Yeşilhisar Belediyesi'nde İşçilere Zam Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?