'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu - Son Dakika
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'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu

18.06.2022 10:25

'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu Yeşil alanları ve mesire alanlarıyla göz kamaştıran Başakşehir, yanındaki 4 Millet Bahçesi, Sular Vadisi, Bahçeşehir Gölet ve Şamlar Tabiat Parkı ile Başakşehirliler ve İstanbulluların ilgi odağı oluyor.

'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Yeşil alanları ve mesire alanlarıyla göz kamaştıran Başakşehir, yanındaki 4 Millet Bahçesi, Sular Vadisi, Bahçeşehir Gölet ve Şamlar Tabiat Parkı ile Başakşehirliler ve İstanbulluların ilgi odağı oluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Başakşehir, Millet Bahçeleri ve mesire alanlarıyla adeta cazibe merkezi haline geldi. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarıyla Avrupa'yı ikiye katlayan Başakşehir, eşsiz doğa güzellikleri ve huzuruyla Başakşehirlilerin yanı sıra İstanbulluların da keyifli bir hafta sonu için ilk tercihi oluyor.

İstanbul'un en güzel florası Şamlar Tabiat Parkı'nda

Millet bahçelerinin yanı sıra İstanbul'un en güzel florasına sahip Şamlar Tabiat Parkı, ziyaretçilerini kuş cıvıltıları ve tabiatın eşsiz güzellikleriyle karşılıyor. Toplam 6 kapısı bulunan Şamlar Tabiat parkı'nın 1, 2, 3 ve 4. Kapıları herkese açıkken 5. Kapı ise sadece Başakşehirlilere özel olarak hazırlandı. Sporseverler için bisiklet, koşu ve yürüyüş parkurları, doğa fotoğrafları çekmeyi ve manzarayı izlemek isteyenler için ise seyir terası yer alıyor. 6. Kapı'da ise çocukların gönüllerince eğleneceği, eğlenirken öğreneceği Doğada 1 Gün etkinliği yapılıyor.

Başakşehir'in 7 harikası

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun "Her mahalleye bir millet bahçesi yapacağız" sözünün ardından başlayan çalışmalarda büyük yol kat edildi. Gün içerisinde on binlerce doğa dostunu ağırlayan Başakşehir, Ayazma, Hoşdere ve Kayaşehir Millet Bahçelerine ilave olarak Çam ve Sakura, Güvercintepe ile Altınşehir Millet bahçelerinde de çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Üç yeni millet bahçesinin tamamlanmasının ardından Başakşehir'deki millet bahçelerinin sayısı 7'ye ulaşacak.

Ulaşılabilir yeşil alan miktarı artacak

Güvercintepe, Altınşehir ile Çam ve Sakura millet bahçelerinin yapım çalışmaları tamamlandığında Başakşehir'e 470 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırılacak. İsmini Avrupa'nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden alan Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Japon parkı konseptinde hazırlanacak ve tüm etaplar tamamlandığında toplam 350 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Çalışmaların devam ettiği Güvercintepe ve Altınşehir millet bahçeleri ise Kayaşehir Millet Bahçesi'ne bağlanacak. Tamamlandığında bisiklet tutkunları 6 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yoluna kavuşacak.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu - Son Dakika

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