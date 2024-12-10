Yeşilırmak'a Atlayan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeşilırmak'a Atlayan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan TOKİ Köprüsü'nden atlayan İ.G., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Baygın halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

10.12.2024 16:44  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilırmak'a atlayan şahsı itfaiye kurtardı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne atlayan şahsı itfaiye kurtardı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde bulunan TOKİ Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kendini Yeşilırmak Nehri'nin soğuk sularına bırakan İ.G.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri suya atlayan şahsa akıntıya kapılarak uzaklaşmadan müdahalede bulundu. Bot ile nehre inen itfaiye ekipleri 41 yaşındaki İ.G.'yi kısa sürede nehirden çıkardı.

Baygın halde bulunan şahsa, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Müdahaleler sonrası İ.G., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çarşamba, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Sağlık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilırmak'a Atlayan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:19:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilırmak'a Atlayan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.