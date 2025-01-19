Yeşilırmak Nehri'nde Kirlilik Endişesi - Son Dakika
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Yeşilırmak Nehri'nde Kirlilik Endişesi

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Amasya'nın Yeşilırmak Nehri'nin rengi griye döndü, köpürme ve kirlilik bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

19.01.2025 17:09
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Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA)- Amasya'nın simgesi Yeşilırmak Nehri'nde değişen renk ve köpürme bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin son günlerdeki renginin yeşilden griye dönmesi ve suyun yüzeyinin köpürmesi bölge sakinlerini tedirgin etti. Zirai ilaç atıkları ve cam ilaç şişelerinin su yüzeyini kapladığı Yeşilırmak Nehri, her geçen gün köpürmeye devam ediyor.

"Yeşilırmak şu anda can çekişiyor"

37 sene sonra memleketine dönen bölge sakini Hüseyin Şahin, Yeşilırmak Nehri'nin eski halini görememekten üzüntü duyduğunu belirterek, "Çocukluğum bu Yeşilırmak boylarında balık tutarak, yüzerek geçti. Bu görmüş olduğunuz su 1970'li yıllarda 4 buçuk 5 yaşlarında yüzmeyi öğrendiğim, güzel vakitler geçirdiğimiz bir eğlence alanıydı. Ama şimdilerde maalesef bunu görmemiz mümkün değil. Sanki 80'li 90'lı yıllardaki Haliç gibi. Yani yanından geçerken insanın burnunun direği sızlıyor kokudan. Yeşilırmak şu anda can çekişiyor, ölmekte. Bu doğa hepimizin. Yeşilırmak'ımız ölüyor. Eskiden vatandaşlar, harmanlarını sürdüğünde bu suda yıkardı. Maalesef yukarıdan baktığımız zaman balıklar görünürdü.  Ama şimdi balık ölümlerini görüyoruz baktığımızda. Yeşilırmak'ı tekrar aynı eski rengine döndürmek için çaba gösterelim" ifadesini kullandı.

Yeşilırmak Nehri\'nde Kirlilik Endişesi
Kaynak: ANKA

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