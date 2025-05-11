Yeşilyurt Aile Şenlikleri\'nde coşku zirveye çıktı

Yeşilyurt Belediyesi, 2025 Aile Yılı'na özel etkinlikleriyle binlerce vatandaşı Beylerderesi Şehir Parkı'nda buluşturdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde '2025 Aile Yılı' kapsamında düzenlenen Yeşilyurt Aile Şenlikleri, coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu. Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beylerderesi Şehir Parkı'nda gerçekleşen etkinliklere, Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Ailelerin doyasıya eğlendiği şenlik, gün boyu süren aktiviteler ve akşam konseriyle unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Etkinliklere AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da katılarak, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Beylerderesi'nin serin atmosferinde düzenlenen şenlikte, aileler arası ödüllü yarışmalar, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama atölyeleri ve çocuklar için özel aktiviteler büyük ilgi gördü. Yeşilyurt Belediyesi'nin kursiyer kadınlarının el emeği ürünleri de stantlarda sergilenip satışa sunuldu. Akşam saatlerinde sahne alan yerel sanatçı Eymen, verdiği konserle alandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, aile kurumunun güçlendirilmesinin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, "Aile bizim en kıymetli hazinemizdir. Aile sevginin, saygının, dayanışmanın ve paylaşmanın en saf halidir. Bireyin ilk eğitimi, ilk sevgisi ve ilk dayanışmayı öğrendiği yerdir. Aile ne kadar güçlüyse toplum da o kadar huzurlu ve dirençli olur" dedi.

Başkan Geçit, 6 Şubat depremlerinin ardından Yeşilyurt'u sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yeşilyurt'un her alanda yeniden güçlenmesi için çalışıyoruz. Bugün burada sadece eğlenmek için değil, paylaşmanın, birlikteliğin ve birbirimize daha da kenetlenmenin keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.

"Aile güçlü olursa toplum güçlü olur"

Şenlikleri, '2025 Aile Yılı'na anlam katan bir buluşma olarak değerlendiren Geçit, "Bu tür etkinliklerle hem aile içi bağları güçlendiriyor hem de şehrimizin sosyal yaşamına katkı sunuyoruz. Aile, bizim kültürümüzde sadece bir çekirdek yapı değil, sevginin, saygının ve dayanışmanın temelidir. Hedefimiz, aile içi iletişimi güçlendirmek, çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek sunmak, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı koruyan, destekleyen bir şehir kültürü inşa etmektir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, Yeşilyurt Aile Şenliklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini kaydederek, "Bugün burada gördüğümüz tablo, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Çocuklarımızın neşesi, ailelerimizin mutluluğu bizlere güç veriyor. Bundan sonra da bu tür etkinliklerle halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Şehrimize değer katan, dayanışmayı büyüten tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2025 Aile Yılı' vizyonuna uygun etkinliklerin önemine dikkat çekerek, organizasyona emek verenlere ve yoğun katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. - MALATYA