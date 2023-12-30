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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile Danışmanlık ve Spor Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile Danışmanlık ve Spor Merkezini ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe'de hizmete sunulan Aile Danışmanlık ve Spor Merkezini ziyaret ederek, vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Çınar, merkezin sosyal ve psikolojik destek eğitimleri ile sportif kurslara ve antrenmanlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile Danışmanlık ve Spor Merkezini ziyaret etti
30.12.2023 - 13:09,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe'de hizmete sunulan Aile Danışmanlık ve Spor Merkezini ziyaret ederek, vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Çınar sosyal ve psikolojik destek eğitimlerinin yanı sıra sportif kurslara ve antrenmanlara ev sahibi yapan hizmet binasındaki etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Aile Danışmanlık ve Spor Merkezi'nde verdikleri hizmetlerle vatandaşların sağlıklı, güzel ve dinamik bir hayat yaşamasına katkı sunduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hoca Ahmet Yesevi ile Seyran mahallelerimizin birleşme noktasında geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Aile Danışmanlık ve Spor Merkezimize 7'den 70'e çok sayıda hemşehrimiz büyük bir teveccüh gösteriyor. Bizlerde buranın daha aktif hale gelmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi noktasında gerekli düzenlemeleri titizlikle yapıyoruz. Burada sunduğumuz hizmetlerle vatandaşlarımızın taleplerine yerinde çözüm üretiyoruz" dedi.

Merkezde özelliklede 6 Şubat depremlerinden sonra oluşan deprem travmasını atlatıp, sosyal ve psikolojik hayatında oluşan tahribatları çözüme kavuşturmak isteyenlere sosyologlar aracılığıyla destek olduklarını ifade eden Çınar, "Bu alanda ihtisas yapmış sosyologlarımız, kayıt yaptıran bayanlarımızla bire bir görüşmeler yaparak sorunlara kalıcı çözümle getirmek için çaba gösteriyor. Depremlerde yakınlarını, sevdiklerini ve evlerini kaybeden kadınlarımızın hem sosyal hayatlarında oluşan sorunlara çözüm bulmaya çalışırken diğer taraftan da belediyemizle ilgili talep ve isteklerini bu görüşmelerde kayıt altına alarak çözüme kavuşturuyoruz. Aynı çatı altında hizmet veren spor merkezimizden hem bayanlarımız hem de çocuklarımız yararlanıyor. Hafta içi çocuklarını okullara gönderen bayanlarımız buraya gelerek hem sosyologlarımızla sohbet ediyor hem de sağlıklı bir hayata sahip olabilmek içinde sporunu yaparak zamanını faydalı geçiriyor. Bayanlarımız buradaki faaliyetlere katılarak yeni arkadaşlar ediniyorlar, sosyalleşiyorlar ve depremden kalan izleri silmeye çalışıyorlar. Merkezimiz kadınlarımızın uğrak noktasına dönüştü. Tabii ki bu bölgede Yeşilkonak ve Kültür Merkezlerimiz var oraya da ilgi yüksek ancak buranın hem danışmanlık hizmeti hem de spor merkezi olmasından dolayı işlevi farklı, gösterilen ilgi ise memnuniyet verici" şeklinde konuştu.

Aile Danışmanlık ve Spor Merkezinde haftanın yedi günü faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Başkan Çınar, "Spora çok fazla önem veren, sporu hayatın merkezine almaya çalışan ve 365 gün boyunca spor yapılmasını teşvik eden hizmetlerin altına imza atan bir belediyeyiz. İlçemizin dört bir tarafını açık ve kapalı spor sahalarıyla donatarak 7'den 70'e herkesin sağlıklı, zinde ve dinamik bir hayata sahip olmasını istiyoruz. Burada kurduğumuz hizmet binamızda bir yandan danışmanlık hizmetleri verirken diğer taraftan 7'den 70'e herkesin faydalandığı spor kurslarımız ve antrenmanlarımız devam ediyor. Tekvando, jimnastik ve plates eğitimlerine 300'e yakın vatandaşımız katılıyor, bu sayının artacağına inanıyoruz. Biz herkesin ve her kesimin belediyesi olma anlayışıyla hareket ederek vatandaşlarımızın her türlü şart ve durumda yanında yer alıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile Danışmanlık ve Spor Merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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