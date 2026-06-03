Yeşilyurt Belediye Meclisi'nden Bayram ve İmar Gündemi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Meclisi'nden Bayram ve İmar Gündemi

Yeşilyurt Belediye Meclisi\'nden Bayram ve İmar Gündemi
03.06.2026 15:29  Güncelleme: 15:31
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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit başkanlığında yapılan toplantıda atık yönetimi, imar planlamaları, belediye hizmetleri ve kentsel gelişim konuları ele alındı; meclis üyeleri mahalle taleplerini iletti. Temmuz ayı toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında gerçekleştirirken, ilçenin gelişimi, şehirleşme çalışmaları, imar planlamaları ve belediye hizmetlerine yönelik önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya belediye meclis üyeleri ile ilgili birim müdürleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, 8 Mayıs 2026 tarihli Mayıs ayı 2. birleşim toplantısının karar özetleri okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

"Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatyalıların ve Meclis Üyelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, "Geçmiş Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur getirmesini temenni ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak bayramın manevi atmosferinin ilçemizin her köşesinde hissedilmesi için bayram öncesinden başlayarak bayram süresince ve sonrasında da çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için sahada fedakarca görev yapan tüm Yeşilyurt Belediyesi personelimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Şehidimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Başkan Geçit, konuşmasının devamında Ankara'nın Bala ilçesinde görevini yerine getirirken şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün ile Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ve Kurban Bayramı süresince yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini iletti. Şehit Ergün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Başkan Geçit, trafik kazalarında yaşamını yitiren vatandaşlara da Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda Yeni Malatyaspor kulüp başkanlığına seçilen Abdullah Aksoğan ile yönetim kuruluna başarılar dileyen Başkan Geçit, ayrıca Kurban Bayramı öncesinde Tarım Platformu Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen istişare toplantısında üreticilerle verimli bir toplantı yaptıklarını, üretimi ve çiftçileri destekleyen yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi.

"7 Haziran'daki Arslantepe Yarı Maratonu'na tüm sporcuları davet ediyoruz"

7 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan Arslantepe Yarı Maratonu'na tüm sporcuları davet eden Başkan Geçit'in gündemdeki gelişmeler üzerine yaptığı konuşmanın ardından başlayan toplantıda, İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar meclis üyelerinin görüşlerine sunuldu.

İmar düzenlemeleri ve plan değişiklikleri görüşüldü

İlçenin farklı mahallelerinde uygulanacak imar düzenlemeleri, plan değişiklikleri, yol ve ulaşım ağlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile kentsel gelişimi ilgilendiren konular detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yeşilyurt'un büyüyen nüfus yapısı ve gelişen yerleşim alanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ele alındığı toplantıda, şehir estetiğini koruyacak, ulaşımı kolaylaştıracak ve yaşam alanlarının niteliğini artıracak planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis gündeminde ayrıca belediyenin yatırım ve hizmet programları, sosyal belediyecilik faaliyetleri, çevre düzenleme çalışmaları, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili çeşitli maddeler de görüşüldü. İlgili komisyonlara havale edilen konular değerlendirilirken, gündem maddeleri görüşülerek onaylandı. Toplantıda söz alan meclis üyeleri de mahallelerden gelen talepler, vatandaşların beklentileri ve ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımlar hakkında görüşlerini paylaşarak çözüm önerilerini dile getirdi.

"Aldığımız kararlar şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun"

Haziran ayı olağan meclis toplantısının verimli geçtiğini ifade eden Başkan Geçit, alınan kararların Yeşilyurt'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ederek, belediye hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda aralıksız devam edeceğini söyledi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Haziran Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı sona erdi. Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısını 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediye Meclisi'nden Bayram ve İmar Gündemi - Son Dakika

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