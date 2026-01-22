Yeşilyurt Belediyesi personelinden Kızılay'a anlamlı destek - Son Dakika
Yeşilyurt Belediyesi personelinden Kızılay'a anlamlı destek

Yeşilyurt Belediyesi personelinden Kızılay'a anlamlı destek
22.01.2026 13:47  Güncelleme: 13:49
Yeşilyurt Belediyesi personelleri, Türk Kızılayı'nın düzenlediği kan bağışı kampanyasına yoğun katılım göstererek toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Etkinlik, kan bağışına dikkat çekerek farkındalık oluşturdu ve ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Yeşilyurt Belediyesi personelleri, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek Türk Kızılayı'nın düzenlediği kan bağışı kampanyasına yoğun katılım sağladı. Belediye binası önünde konuşlanan Türk Kızılayı mobil kan bağış aracı, gün boyunca belediye çalışanlarını ağırlarken, kampanya sayesinde kan bağışı noktasında toplumsal bir farkındalık oluşturuldu.

Toplum sağlığı açısından hayati öneme sahip olan kan bağışına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Yeşilyurt Belediyesi personelleri gönüllü olarak kan verdi. Belediye çalışanlarının duyarlılığı, çevredeki vatandaşlara da örnek olurken, kampanya kısa sürede geniş bir katılıma ulaştı.

Belediye binası önünde gün boyu süren kan bağışı etkinliği, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne sererken, artan bağış sayılarıyla da ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Türk Kızılayı'nın çağrısına kulak veren Yeşilyurt Belediyesi personelleri, verdikleri kanlarla birçok hayatın kurtarılmasına katkı sundu.

Türk Kızılay yetkilileri, belediye önünde gerçekleştirilen organizasyonun son derece verimli geçtiğini belirterek, özellikle kamu kurumlarının bu tür kampanyalara verdiği desteğin kan bağışı kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynadığını ifade etti. Yetkililer, düzenli kan bağışının hem hastalar hem de sağlık sistemi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Yeşilyurt Belediyesi personeline gösterdikleri hassasiyet ve destekten dolayı teşekkür etti.

Belediye personelinin bu anlamlı kampanyaya gönülden katılım sağlamasının kendilerini gururlandırdığını belirten Yeşilyurt Belediye yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem verdiklerini dile getirerek, kan bağışının bir hayat kurtarma meselesi olduğuna dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İHA

