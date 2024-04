Yeşilyurt Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi

Yerel

Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına hız veren Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güzel bir bayram yaşaması için tüm tedbirleri aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramında da vatandaşların emrinde olacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını rahat, huzurlu, temiz ve güvenli bir şekilde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak, hazırlıklarını tamamladı. 10 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan mübarek Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak olan Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri bir yandan ilçenin tüm noktalarında temizlik çalışmaları yaparken, Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ise lokanta, kasap, kafeterya ve marketlerde gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Yeşiltepe bölgesinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle muhtarlarıyla sohbet etti.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin bayram süresince vatandaşların emrinde olacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce 'vatandaşlarımızla iç içe olacağız, sahada olacağız' diye sözler vermiştik. Bizler her zaman hemşehrilerimizle birlikte, yan yana, kol kola olacağız. Mübarek Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yeşiltepe'deki çalışmaları yerinde inceledik, mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımızla istişare ettik. Bayram öncesinde mahallelerimizi temiz, düzenli ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için canla başla çalışan ekiplerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Personellerimizin gayretini yerinde bir kez daha gördük. Belediye olarak tüm hazırlıklarımızla bayrama hazırız, vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içinde bir bayram heyecanı yaşaması içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Şahsım ve yöneticiler olarak bundan sonra sürekli sahada olacağız, eser ve hizmet belediyeciliğiyle Yeşilyurt'umuzu en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Hep birlikte gayretli ve disiplinli bir çalışma ile ilçemize hizmet etmek için tüm gücümüzle koşturacağız. Hedefimiz ilçemizin her noktasına hizmet götürmektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da emrindeyiz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik eder hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu. - MALATYA