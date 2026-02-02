Yeşilyurt'ta büyükler baş tacı olmaya devam ediyor - Son Dakika
Yeşilyurt'ta büyükler baş tacı olmaya devam ediyor

02.02.2026 12:33  Güncelleme: 12:44
Yeşilyurt Belediyesi, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 'Baştacı' Projesi'ni hayata geçirerek, düzenli ev temizlik hizmetleri sunuyor. Proje, sosyal destek ve dayanışma anlayışıyla yaşlı bireylerin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

Yeşilyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği 'Baştacı' Projesi ile yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, yaşlı vatandaşların evlerinde düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yeşilyurt Belediyesi, "Varlıklarıyla bize güç veren, yol gösteren büyüklerimizin her zaman yanındayız" anlayışıyla, sosyal hizmet çalışmalarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde devam eden 'Baştacı' Projesi ile ilçedeki büyüklerin daha sağlıklı şartlarda, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Alanında uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarla, yaşlı vatandaşların yaşam alanları hijyenik, sağlıklı ve güvenli hale getiriliyor. Ev temizliği hizmeti sayesinde hem fiziksel sağlık korunurken hem de yaşlıların günlük yaşamlarını daha huzurlu ve konforlu bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, toplumun temel direği olan büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına sosyal destek projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti. 'Baştacı' Projesi'nin sadece bir temizlik hizmeti değil, aynı zamanda vefa, dayanışma ve gönül belediyeciliğinin bir yansıması olduğunu ifade ettiler.

Proje kapsamında düzenli aralıklarla sürdürülen çalışmalarla, yaşlı bireylerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gerekli destekler sağlanıyor. Belediye ekipleri, hizmet sunumu sırasında büyüklerle yakından ilgilenerek moral ve motivasyonlarını da yükseltiyor.

Ev temizliği ve temel ihtiyaçlara yönelik hizmetlerle büyüklerin hayatını kolaylaştıran 'Baştacı' projesi, vatandaşların takdirini topluyor. Hizmetten memnun kalan yaşlılar, her zaman yanlarında olan Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yeşilyurt, Yerel, Son Dakika

