Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki yeni park tamamlandı

26.04.2026 13:16  Güncelleme: 13:17
Abdurrahman Tutdere yönetimindeki Adıyaman Belediyesi, kentte yeşil alan yatırımlarını sürdürerek yeni bir parkı daha hizmete açtı.

Deprem sonrası sosyal yaşam alanlarının artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje, vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunuyor.

Kentte son olarak Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulan park tamamlanarak hizmete açıldı. Proje kapsamında 4 bin 646 metrekarelik park alanı mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanan parkta basketbol sahası, açık hava spor alanı, çocuk oyun grupları, çizgi oyun alanı, gölgelik oturma alanları, koşu ve bisiklet yolları ile çatılı piknik masaları yer alıyor.

Parkta ayrıca otomatik sulama sistemi kurulurken, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla alanın daha estetik ve sürdürülebilir hale getirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Tutdere, deprem sonrası sosyal alanların önemine dikkati çekerek, vatandaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği ve gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

