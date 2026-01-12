Yeşilyurt Belediyesi "El Sanatları Kursları" kış günlerinin vazgeçilmezi oldu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan el sanatları kursları, kar yağışının etkisini artırdığı kış günlerinde kadınların en çok tercih ettiği sosyal alanlar arasında yer alıyor. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören kurslar, hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekliyor.

Kadın emeğinin desteklendiği, üretimin ve paylaşımın ön planda olduğu el sanatları kursları, Yeşilyurt'ta kış mevsimini daha sıcak ve anlamlı hale getiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda kadınlar; dikiş-nakış, örgü, tel kırma, ahşap boyama, takı tasarımı ve çeşitli el işi dallarında eğitim alıyor. Kursiyerler, el emeği göz nuru ürünler ortaya koyarken, bu ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kültür ve Sanat Merkezleri, sadece birer eğitim alanı olmanın ötesinde, kadınların sosyalleştiği, keyifli vakit geçirdiği ve yeni arkadaşlıklar edindiği sıcak mekanlara dönüşüyor. Karla kaplı ve soğuk geçen kış günlerinde kurslara katılan kadınlar, hem üretmenin hem de paylaşmanın verdiği huzuru bir arada yaşıyor.

Kursiyer kadınlar, Yeşilyurt Belediyesinin sunduğu bu imkanlar sayesinde ev ortamından çıkarak kendilerine zaman ayırabildiklerini, yeteneklerini keşfettiklerini ve özgüven kazandıklarını ifade ediyor. Üretilen el sanatları ürünleri, çeşitli sergi ve satış organizasyonlarıyla vatandaşların beğenisine sunulurken, kadınların emeği ekonomik değere dönüşüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almaları amacıyla el sanatları kurslarının yıl boyunca devam edeceğini belirterek, Kültür ve Sanat Merkezlerinin her yaştan kadına açık olduğunu vurguladı.

El sanatları kurslarına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Geçit, "Yeşilyurt Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif yer almalarını, üretim süreçlerine katılmalarını ve el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkı sunmalarını çok önemsiyoruz. Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız el sanatları kurslarıyla hem geleneksel değerlerimizi yaşatıyor hem de kadınlarımıza sıcak ve keyifli sosyal ortamlar sunuyoruz. Bu kurslarımız artarak devam edecektir" dedi. - MALATYA