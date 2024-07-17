Yeşilyuva Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 ayakkabı atölyesi küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeşilyuva Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 ayakkabı atölyesi küle döndü

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Yeşilyuva Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 ayakkabı imal atölyesine daha sıçradı. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

17.07.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyuva Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 ayakkabı atölyesi küle döndü

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Yeşilyuva Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyüp aynı bloktaki 3 ayakkabı imal atölyesine daha sıçrayan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Yangın, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir ayakkabı imalat atölyesinde elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı iddia edilen yangından yükselen alevler bir anda tüm binayı kapladı. İş yerlerinde bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın aynı blokta bulunan 4 atölyeye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri büyük bir gayretle yangına müdahale ederken, vatandaşlar da ekmek teknelerini korumak amacıyla seferber oldu.

Yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 4 işyeri zarar gördü ve içlerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yeşilyuva, Acıpayam, Denizli, Olay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilyuva Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 ayakkabı atölyesi küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 18:59:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyuva Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 ayakkabı atölyesi küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement