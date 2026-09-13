Yığılca\'da 4 köyde arılı kovan tespit çalışması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından ilçeye bağlı köylerde arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında ekipler, Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek arılı kovanların tespitini gerçekleştirdi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve arılı kovan varlığının belirlenmesi amaçlanıyor.