Yığılca'da 4 köyde arılı kovan tespit çalışması yapıldı - Son Dakika
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Yığılca'da 4 köyde arılı kovan tespit çalışması yapıldı

Yığılca\'da 4 köyde arılı kovan tespit çalışması yapıldı
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Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde yürütülen çalışmayla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve arılı kovan varlığının belirlenmesi amaçlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arılı kovan tespit çalışması gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından ilçeye bağlı köylerde arılı kovan tespit çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında ekipler, Naşlar, Yılgın, Hoşafoğlu ve Tuğrul köylerinde arıcılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek arılı kovanların tespitini gerçekleştirdi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve arılı kovan varlığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Yığılca, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yığılca'da 4 köyde arılı kovan tespit çalışması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yığılca'da 4 köyde arılı kovan tespit çalışması yapıldı - Son Dakika
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