Yığılca\'ya 1.2 Milyar TL Yatırım

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Yığılca ilçe merkezinde hayata geçirilecek yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL yatırım bedeline sahip dere ıslah projesinin ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Yığılca ilçesi için dev yatırım müjdesini paylaşan Hasan Şengüloğlu Dere Islah Projesi İçin geri sayımın başladığını duyurdu. Şengüloğlu, Yığılca ilçe merkezinde hayata geçirilecek dere ıslah projesinin ihale tarihini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL yatırım bedeline sahip proje için ihale sürecinin temmuz ayında başlayacağını duyuran Şengüloğlu, projenin Yığılca tarihinin en büyük çalışması olacağını söyledi. İhalenin 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirileceğini belirten Şengüloğlu, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmaların başlayacağını aktardı.

İl Başkanı Şengüloğlu, yatırım kapsamında ilçede 435 bin metreküp kazı çalışması, 90 bin metreküpten fazla beton dökümü, binlerce ton demir kullanımı, fore kazık uygulamaları, taş dolgu çalışmaları ile birlikte 5 araç köprüsü ve 2 yaya köprüsü yapılacağını bildirdi.

Projenin taşkın riskini azaltacağını, dere yataklarını daha güvenli hale getireceğini ve ilçenin altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Şengüloğlu, "Eser ve hizmet siyasetiyle hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu büyük yatırımın Yığılca'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DÜZCE