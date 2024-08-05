Yıkımı durdurulan binada güvercin yuvası bulundu

Yerel

Kayseri'nin Talas ilçesinde yıkımı yapılan binanın çatı katına yuva yapan güvercinin yumurtaları özenle taşındı.

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesi 62 Evler'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında binanın çatı katında inceleme yapan ekipler, bir çift güvercin yumurtası ile karşılaştı. Yıkımı durduran ekipler yumurtaların zarar görmemesi için hassas bir çalışma gerçekleştirdi. Önce bir karton kutuya yeni bir yuva yapıldı, ardından da yumurtalar bu yuvaya konularak güvenli bir yere taşındı.

Son olarak da anne güvercinin yeni yuvasında yumurtalarla buluştuğu gözlemlenerek operasyon tamamlandı. - KAYSERİ