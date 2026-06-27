Yılan Duvar Arasında Sıkıştı, Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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Yılan Duvar Arasında Sıkıştı, Doğaya Bırakıldı

Yılan Duvar Arasında Sıkıştı, Doğaya Bırakıldı
27.06.2026 21:06
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Iğdır'da evine girmeye çalışan yılan, komşunun yardımıyla kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan ve duvar arasında sıkışan yılan, vatandaşın müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gülahmet köyünde eve girmeye çalışan yılanı fark eden ev sahibi, komşusu İbrahim Kalkan'dan yardım istedi. Olay yerine gelen Kalkan, duvar arasında sıkışan yılanı kuyruğundan tutarak dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Çıplak elle kontrol altına aldığı yılanı evden uzaklaştıran Kalkan, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Köy sakinlerinin meraklı bakışları arasında yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılan Duvar Arasında Sıkıştı, Doğaya Bırakıldı - Son Dakika

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