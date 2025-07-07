Yılan Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da, yılan tarafından ısırılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkez Davuthan Köyünde Fatma A., isimli kadının kolunu yılan ısırdı. Isırıldığını fark eden ve bir süre sonra fenalaşan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Fatma A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN