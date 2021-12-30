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Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat - Son Dakika

Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat

30.12.2021 10:37

Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat Yılbaşının gelmesiyle birlikte vatandaşlar planlarını yaptı.

Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat

ORDU - Yılbaşının gelmesiyle birlikte vatandaşlar planlarını yaptı. Kimisi ailesiyle kimisi eğlence mekanlarında yeni yıla merhaba diyecek. Ancak yılbaşı gecesi en çok dikkat edilmesi gereken husus beslenmeye dikkat etmek. Diyetisyenler, "Fazla ve sağlıksız öğünler kişinin gününü mahvedebilir" uyarısında bulundu.

Medikal Park Ordu Hastanesinde görevli Diyetisyen Melisa Karataş, vatandaşların daha kaliteli bir gün geçirmeleri için yedikleri veya içtikleri ürünlere dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Karataş, "Yılbaşında sağlıklı beslenmek mümkün, özellikle güzel bir güne kahvaltı ile başlasınlar yumurtaları, peynirleri, zeytinleri kesinlikle olsun. Akşam karbonhidrat fazla tüketeceklerse yani pastalar, börekler yapılacaksa sabahki karbonhidrat miktarı azaltılabilir. Akşam yemeklerinde et yemeğinde kızartma veya kavurma yerine haşlama, ızgara veya buğulama tercih edebilirler. Yanlarına kesinlikle güzel bir salata yapmaları alacakları kalori miktarını azaltabilir" dedi.

Akşam yapılacak olan etkinliklerde veya yemek masasında vatandaşların kuruyemişi fazla kaçırmamaları konusunda uyarıda bulunan Karataş, meyve tüketilmesi gerektiğini tavsiye ederek, "Akşamları eğer oturacaksanız televizyon başında veya herhangi bir eğlencede kuruyemiş miktarını azaltmanız lazım. Kuruyemişler çok fazla kalorili ceviz, badem, fındık, fıstık yerine biraz meyveye de yönelebilirsiniz. Bu sayede alacağınız yağ oranını azaltmış olursunuz. Alkol miktarına da dikkat etsinler çok fazla aşırıya kaçılmasını istemiyoruz. En önemlisi de gün içerisinde 3 litre su içmeyi de unutmayın" şeklinde konuştu.

Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat
Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat
Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat

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Diyetisyen, Karataş, Yılbaşı, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılbaşında yemek ve içeceklere dikkat - Son Dakika


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