Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor - Son Dakika
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Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor

25.02.2022 16:39
Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, son dönemde vatandaşlar arasında unutulan dayanışma ruhunu yeniden canlandırıyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, son dönemde vatandaşlar arasında unutulan dayanışma ruhunu yeniden canlandırıyor. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi yapan Mezitli Belediyesi Dayanışma Evi giyimden, gıdaya on binlerce vatandaşın ihtiyacını gidermesini sağlıyor.

Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşlar yapılan yardımlarla ilgili bilgiler alabiliyor. Form doldurarak ihtiyaçlarını belirten vatandaşların randevu verilerek belirli aralıklarla kıyafet alabilmesi sağlanıyor. Hayırseverler tarafından Mezitli Belediyesine ulaştırılan kıyafet, yiyecek ev eşyaları ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Dileyen vatandaşlar dayanışma evinin belediye binası zemin katında bulunan mağazasına gelerek kıyafet seçebiliyor. Kıyafetin yanı sıra tabak, bardak, ev eşyası, oyuncak gibi farklı eşyaların da bulunduğu dayanışma evine çok farklı yerlerden yardımlar geliyor. Alışveriş mağazaları sezon sonu sıfır ürünlerini bağışlarken, geçtiğimiz günlerde de bir otel, unutulan ve yasal bekleme süresi dolan kıyafetleri dayanışma evine getirerek bağışlamıştı. Mezitli Belediyesinde staj görürken erkek cinayetine kurban giden Feray Şahin'in ailesi de kitap ve kıyafetlerini dayanışma evi aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamıştı.

En büyük kültürel geleneklerimizden birisi olan dayanışma ruhunu yeniden yeşertmeyi amaçladıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, toplumsal birlikteliğin ve ülke içi barışın bu yolla sağlanabileceğinin altını çizdi. Belediye olarak ilçede yaşayan her vatandaşın mutlu olması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımıza eşit hizmet götürmek için çaba sarf ediyoruz. Halkımızın da yardımıyla ihtiyaç sahiplerine de destek olmaya çalışıyoruz. Son derece titiz çalışarak hayır için bağışlanan tüm eşya ve kıyafetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlara ulaşabilmek adına muhtarlarımız başta olmak üzere kurum ve kuruşlarla diyalog halindeyiz. Bizler elimizden geldiğince her vatandaşımızın ihtiyacına yanıt vermeye gayret gösteriyoruz" dedi. - MERSİN

Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor

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Halkla İlişkiler, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor - Son Dakika


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