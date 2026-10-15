Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı 1019 personelle tamamlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı, bin 19 personelin katılımıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Amasyalı şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın adını yaşatan Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığının koordinesinde başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bir hafta süren tatbikatın görüntülerini, "Tatbikat Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesini, disiplinini ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi" notuyla sosyal medyada paylaştı.