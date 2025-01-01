Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024'ü Vatandaşlarla Geçirdi - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024'ü Vatandaşlarla Geçirdi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024\'ü Vatandaşlarla Geçirdi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024 yılının son saatlerini toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi. Yeni yıl kutlaması kapsamında kütüphane, jandarma, güvenlik merkezi ve hastane gibi yerleri ziyaret eden Yılmaz, 2025 yılının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

01.01.2025 12:54  Güncelleme: 12:57
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024'ün son saatlerini yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi, Merinos Polis Merkezi Amirliği, Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi'ni ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutlarken belediye personeli ve esnafın da yeni yılını tebrik etti.

Ziyaretlere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Mudanya İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı.

Başkan Oktay Yılmaz'ın ilk durağı Mümine ŞeremetUyumayan Kütüphanesi oldu. 2025'e dinamik başlamak için yılın son akşamında gençlerle buluştuklarını ifade eden Başkan Yılmaz, 2025 yılının gençlere başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Kütüphane ziyaretinin ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın da katılımlarıyla Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi ve Merinos Polis Merkezi'ni ziyaret ederek görev başında olan personelin yeni yılını kutlayan Başkan Yılmaz, her şartta vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti.

Ardından Yavuzselim Pazar Alanı'nda temizlik yapan personeli ziyaret eden Yılmaz, yıl boyunca olduğu gibi senenin son gününde de fedakarlıkla çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

2025'in ilk bebeklerine ziyaret

112 Acil Çağrı Merkezi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi'ni ziyaret eden Yılmaz, görevi başındaki personele selam verdi. Ardından 2025 yılının dünyaya gelen ilk bebeklerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, yeni yılın ilk dakikalarında gözlerini açan bebekleri gördü ve ailelerine göz aydınlığı verdi.

2025 Yılı mesajı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2025 yılının tüm insanlığa barış, adalet ve huzur getirmesini temenni ettiğini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlik ve beraberlik işin besmelesidir diyerek göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimiz için birçok projeye imza attık. 2024 yılı, Yıldırım ilçemiz ve şehrimiz için hizmet ve yatırımlarla dolu bir yıl oldu. Bu yılı hem ilçemizi geliştirip daha da güzelleştiren hem de hemşehrilerimizin yaşam konforunu arttıran birçok projeyle tamamladık. Yıldırım'ın her köşesine eşit hizmet götürme gayretiyle ilçemizin dört bir yanını hizmet ağlarıyla donatıp gelişen ve güzelleşen bir Yıldırım'ın hizmetkarı olduk. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle 2025 yılında da mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılının ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024'ü Vatandaşlarla Geçirdi - Son Dakika

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