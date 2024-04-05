Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz mazbatasını aldı
BURSA - Yıldırım Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Oktay Yılmaz, Yıldırımlılarla birlikte yeni bir Yıldırım hikayesi yazacaklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Yeni dönemde "Yıldırım için fazla fazlası var" diyerek Yıldırım'ın hikayesini birlikle yazacağız" dedi.
Yerel seçimlerde güven tazeleyerek, yeniden Yıldırım Belediye Başkanlığı'na seçilen Oktay Yılmaz, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende Başkan Yılmaz'a ailesinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, BBP İl Başkanı Haldun Filizli, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çalışma arkadaşları eşlik etti.
"Yıldırım bizim sevdamız"
Yıldırımlılara gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Önümüzdeki beş yıl boyunca Yıldırım için daha iyisini, daha fazlasını yapmak için çalışırken en büyük motivasyonumuz hemşerilerimizin bu teveccühü ve güveni olacak. Bizim bir sevdamız var, Bir Yıldırım hayalimiz var. Sevdamızın ve hayallerimizin tezahürü olan bir Yıldırım vizyonumuz var. Adına "Ne varsa Yıldırım'da var" dediğimiz yol haritamızda her zaman olduğu gibi en büyük destekçilerimiz, Yıldırımlılar olacak" dedi.
Parlayan marka şehir
Yerel seçimlerin Yıldırım'da bir demokrasi şöleni şeklinde tamamlandığını aktaran Başkan Yılmaz, "Hemşerilerimiz tercihlerini yaptılar. Bu süreçte demokrasinin gerekliliği olan seçimlere katılan tüm partilerin başkan ve meclis üyesi adaylarını, muhtar adaylarını kutluyor, seçilen belediye meclis üyelerimize muhtarlarımıza yeni görev sürecinde başarılar diliyorum. Ancak seçim bitti. Şimdi Yıldırım için daha çok çalışma vakti. Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da Yıldırım tamamına projeler üreterek Yıldırımlıların yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz. Kadim ilçemiz Yıldırım'ı parlayan, marka bir şehir haline getirmek için el ele verip çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"Temel ölçümüz hak"
Bundan öncesinde olduğu gibi bundan sonra da en temel ölçülerinin hak olacağını Yıldırımlıların da buna şehadet edeceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bizim siyaset ve hizmet anlayışımız da milletimiz için hayatımızı kamuya, yani milletin menfaatlerine adamak var. Bizim siyaset çizgimizin özünde sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu yakalamak için gerçekleştireceğimiz hedefler uğrunda aşk ile çalışmak var. Yeniden başlıyoruz ve Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Yeni dönemde Yıldırım İçin Fazlası Var diyerek Yıldırım'ın hikayesini birlikte yazacağız" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika
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