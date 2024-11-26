Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi Yeşil Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretler aracılığıyla mahallerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Yılmaz, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

26.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Yıldırım belediye başkanı Oktay Yılmaz, tarihi yeşil semtini ziyaret ederek ilçe sakinleriyle buluştu.

Başkan Oktay Yılmaz: Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri mahallerimize götürmeyi planlıyoruz.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi Yeşil Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Bölgede yürütülen çalışmaları ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi ardından esnafa 'hayırlı işler' diledi. Gençlerle sohbet eden, esnaf ve vatandaşlarla mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını hemşehrilerimizin ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de tarihi Yeşil semtimizdeki esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Parlayan bir Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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