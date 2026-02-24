Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, iftarda şehit er Samet Çaldır\'ın ailesine misafir oldu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Oktay Yılmaz, 27 Temmuz 2020'de şehit olan Ulaştırma Er Samet Çaldır'ın Karapınar Mahallesi'ndeki aile evine misafir oldu. Şehit babası Zülküf Çaldır, "Bir hafta önce rüyamda Cumhurbaşkanımızı görmüştüm. Evimize misafirliğe gelmişti, uzun uzun konuştuk. Sonra da siz geldiniz başkanım" dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleri bizim başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım hakları ödenmez" diye konuştu.

İftarını şehit ailesi ile birlikte yapan Başkan Oktay Yılmaz, şehidin evladı Abdulsamet'le de yakından ilgilendi. Başkan Oktay Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden şehit babası Zülküf Çaldır, "Bir hafta önce rüyamda Cumhurbaşkanımızı görmüştüm. Evimize misafirliğe gelmişti, uzun uzun konuştuk. Sonra da siz geldiniz başkanım" dedi.

"Her zaman yanınızdayız"

Şehit babasının gördüğü rüya karşısında duygulanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Siz rüyayı gördünüz, ardından da biz çıkıp geldik. Demek ki sizleri ziyaret etmek için Rabbim bizleri görevlendirmiş. Şehitlerimiz vatanımızın, bayrağımızın ve birliğimizin teminatıdır. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri de bizim başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Şehidimizin evladının bahtını açık etsin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Kapımız da gönlümüz de size daima açık. Ne zaman isterseniz, o kapıyı vurmadan içeri girebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - BURSA