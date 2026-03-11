Yıldırım Belediyesi 46 bin kişiyi istihdama kazandırdı - Son Dakika
11.03.2026 14:51  Güncelleme: 15:00
Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi, 7 yılda 45 bin 763 kişinin iş sahibi olmasına katkı sağladı. Özel gereksinimli bireyler ve kadınlar için özel projelerle kentsel dönüşüm alanında da farkındalık yaratılıyor.

Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi, bin 734'ü özel gereksinimli birey, 17 bin 53'ü kadın olmak üzere 45 bin 763 Bursalının iş sahibi olmasına katkı sağladı.

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm ve imar düzenlemeleri alanlarında olduğu gibi istihdama yönelik projeleriyle de farkındalık oluşturuyor. Yıldırım İstihdam Merkezi, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, 15 kadın kooperatifi, 30 kadın eğitim ve girişimcilik merkezi ile iş arayanların umudu oluyor. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 7 yılda, bin 734'ü özel gereksinimli birey, 17 bin 53'ü kadın olmak üzere 45 bin 763 Bursalının iş sahibi olmasına katkı sağladı.

İstihdama yönelik 49 proje

Yıldırım'da tüm hizmetlerin ve projelerin merkezinde insan olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bir taraftan insanlarımız için daha yaşanabilir, daha güvenli bir şehir oluştururken, diğer taraftan da insanlarımız sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizin meslek ve iş sahibi olmalarına destek sağlamak adına kadın eğitim merkezlerinden, istihdam fuarlarına ve istihdam odaklı eğitimlere, 49 farklı projeyi hayata geçirdik. İstihdam Merkezimiz aracılığıyla hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla hem de özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz projelerimizle 45 bin 763 kardeşimizin iş sahibi olmasına katkı sağladık" diye konuştu.

Hem eğitim hem iş

Bursalılara sadece iş bulmadıklarına da işaret eden Başkan Yılmaz, "Aynı zamanda hemşerilerimiz için eğitim kursları düzenliyoruz. Özel sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler ve onların talepleri doğrultusunda tekstil, otomotiv ve makine sektörü gibi farklı alanlarda istihdama yönelik eğitimler veriyoruz. Bu minvalde girişimcilik ve eğitim merkezlerimizde 15 bin 450 insanımıza mesleki eğitim verdik. Yine kurduğumuz 15 kadın kooperatifi ve birliği ile de yüzlerce kadının üretime ve ekonomik hayata dahil olmasına katkı sağladık. İnsanımızı ve şehrimizi birlikte kalkındırıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

