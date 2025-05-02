Yıldırım Belediyesi, 6 Bin Öğrenciye Afet Farkındalık Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi, 6 Bin Öğrenciye Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Yıldırım Belediyesi, 6 Bin Öğrenciye Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, 16 okulda toplamda 6 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimi vererek deprem ve diğer afetler konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Eğitimlerde öğrencilere pratik bilgiler ve tatbikatlar sunuluyor.

02.05.2025 16:26  Güncelleme: 16:32
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Yıldırım Belediyesi Afetİşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 okulda 6 bin öğrenciye 'afet farkındalık eğitimi' verdi.

Yıldırım Belediyesi, afetler ve afetlere hazırlık alanlarında farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor. Deprem başta olmak üzere afetler konusunda çocukların bilinçlendirilmesi için afet farkındalık eğitimlerine devam eden Yıldırım Belediyesi Afetİşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrenci ve öğretmenlerine çök-kapan-tutun hareketi, okuldan güvenli tahliye, afettoplanma alanı, deprem anında ve sonrasında doğru hareket etme yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Öğrenciler eğitime yoğun bir ilgi gösterirken, Okul Müdürü Altan Özgür de Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Depremin ve afetlerin hayatın bir gerçeği olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu afetlerle ilgili kurumlar olarak her türlü önlemleri alıyoruz. Bu afetler sırasında en ufak bilgi kırıntıları veya öğrenilmiş doğru davranışlar hayat kurtarıyor. Bundan dolayı biz de çocuklarımızda bu konuda farkındalık oluşturmak için eğitimler, tatbikatlar düzenliyoruz. Eğitim öğretim yılı başından itibaren 16 farklı okulda 6 bin çocuğumuza afet farkındalık eğitim verdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi, 6 Bin Öğrenciye Afet Farkındalık Eğitimi Verdi - Son Dakika

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