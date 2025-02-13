Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı\'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan mütefekkir Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde düzenlenen programla andı. 'Alev Alatlı'nın Düşünce Dünyası' konulu panelde önemli isimler bir araya geldi.

13.02.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir ve yazar Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde düzenlenen program ile andı.

Yıldırım Belediyesi, fikir ve düşünce dünyasına yön veren, eser ve söylemleriyle ufuk açan mütefekkir ve yazar Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen panelle andı. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyona konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman, Minyatür ve Seramik Sanatçısı Günseli Kato ve Yazar Cevat Özkaya katıldı. Programda 'Alev Alatlı'nın Düşünce Dünyası' üzerine konuşuldu.

Alev Alatlı'nın Türkiye merkezli düşünceleriyle dünya nöbeti tutan bir hakikatperver olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan bu merkezde Alev Alatlı'nın ismini yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

19. yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olma özelliğini taşıyan, Bursa'nın önemli sivil mimari örneklerinden Tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı'nı restore ederek çağımızın önemli fikir insanlarından biri olan Alev Alatlı'nın adının yaşatıldığı bir şehir düşünce ve sanat merkezine dönüştürdüklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Alev Alatlı, fikirleriyle, derin kavrayışıyla ve cesur kalemiyle bu toprakların en kıymetli entelektüellerinden biriydi. O, yalnızca bir yazar değil; bir münevver, bir yol gösterici ve en önemlisi de hakikatin peşinde yorulmadan yürüyen bir insandı. Vefatının yıl dönümünde ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi Alev Alatlı Hocamız eserler ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir. Biz de Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde hocamızın ismini ve mirasını yaşatmayı sürdürüyoruz. Kıymetli hocamızı rahmetle anıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Alev Alatlı, Yıldırım, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
16:34 Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:29 Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan ’pes’ dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım
16:21 Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı
16:11 Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var
15:58 Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ’’Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir’’ Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir''
15:56 Galatasaray’ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 12:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.