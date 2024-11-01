Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi 7/24 Hazır - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi 7/24 Hazır

Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi 7/24 Hazır

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyenin arama-kurtarma ekibinin afetlere karşı 7/24 hazır olduğunu duyurdu. Ekibin gerçekleştirdiği eğitimler ile gönüllülerin yetenekleri artırılmakta, afet durumlarına müdahale kabiliyeti geliştirilmektedir.

01.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7/24 hazır durumda.

Yıldırım Belediyesi AramaKurtarma Ekibi,afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini arttırmak için zaman zaman tertiplediği hizmet içi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm kapsamındaki 3 katlı binada gerçekleştirilen arama kurtarma ve eğitim çalışmalarında deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Arama Kurtarma ekibinden 40 gönüllünün katıldığı, gönüllülerin arama kurtarma yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikat 4 gün sürdü. Arama kurtarma teknikleri, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanılması ve kriz yönetimi gibi konuları kapsayan eğitimlerde, katılımcılara, gerçekçi senaryolar altında uygulamalı deneyim kazandırıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yer alan (TAMP) bütünleşik afet yönetim sisteminde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında afete dirençli kentler oluşturulması amacıyla ilçede bulunan eğitim-öğretim kurumlarında, mahallelerde, toplu konutlarda ve kamu binalarında vatandaşlara yönelik arama kurtarma ekibi tarafından temel afet eğitimleri verildiğini ifade etti.

Belediye personelinin bir afet durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7/24 hazır durumda. Ekibimizin temel amacı doğal afetlerde ve kazalarda profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, emniyetli nakillerini gerçekleştirmek. Doğal afetlerin önüne belki geçemeyiz. Ancak oluşacak tahribatı minimize edebiliriz. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İki adet tam teçhizatlı araçlarımızın içerisinde demir ve beton kesme-ayırma makineleri, 10 tondan fazla yük kaldıracak hava yastıkları, destek üniteleri ve su tahliye motorları bulunuyor. Bu sayede arama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüterek kazazedelere en kısa sürede ulaşma imkanına sahibiz" diye konuştu. Deprem riski olan bölgelerde sağlıksız ve güvensiz konutların yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Yıldırım'ın dört bir tarafında, sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Hem kamu eliyle, hem özel sektör eliyle, hem de kamu-özel sektör ortaklığıyla Yıldırım'ı dönüştürecek ve geleceğe taşıyacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi 7/24 Hazır - Son Dakika

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