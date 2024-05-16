Yıldırım Belediyesi Kadınlara Yönelik Projelerle Farkındalık Oluşturuyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Kadınlara Yönelik Projelerle Farkındalık Oluşturuyor

Yıldırım Belediyesi Kadınlara Yönelik Projelerle Farkındalık Oluşturuyor

Yıldırım Belediyesi, Türkiye'ye örnek teşkil eden kadına yönelik projeleriyle farkındalık oluştururken, 15 bin 529 kadını istihdama kazandırdı. 258 bin 454 kadına eğitim verildi, 96 bin kadın ise spor merkezlerinden yararlandı.

16.05.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Yıldırım Belediyesi, Türkiye'ye örnek teşkil eden kadına yönelik projeleriyle farkındalık oluştururken, 15 bin 529 kadını istihdama kazandırdı. 258 bin 454 kadına eğitim verildi, 96 bin kadın ise spor merkezlerinden yararlandı.

Yıldırım Belediyesi, kadına yönelik projeleriyle örnek teşkil etmeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kadınlara yönelik istihdam projeleri, eğitim programları, kadın kooperatifleri, kadın spor merkezleri ile yüz binlerce kadına hizmet ettiklerini belirten Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi; üretim dünyasına, adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her toplum için bir tercih değil, mecburiyettir. Bu düşünce ile Cumhurbaşkanımızın 'Güçlü bir Türkiye üç temel üzerinde yükselir: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' sözlerini kendimize şiar edinerek kadınları öncelikli hizmet gruplarımız arasına aldık" dedi.

Kadının sosyal hayatta olduğu kadar ekonomik alanda da konumlarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Yılmaz, "Bu düşünceyle Yıldırım Meslek Edindirme Kurslarımız (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimiz, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'mizde 250 bin kadına mesleki, teknik ve el sanatları eğitimi verdik. 16 bin 200 kadının istihdamını sağladık. 12 kadın kooperatifi ile Bursa'da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. Bu kooperatiflerde kadınlarımız, kendileri üretiyor, ürettiklerini ekonomik değere dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. 8 ticari kooperatifimizin bir araya gelmesiyle kurduğumuz Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği ile sadece Yıldırım'a değil aynı zamanda Bursa'mızdaki ve bölge illerdeki kooperatiflere de hizmet verecek. Üst birlik yapılacak tüm kadın çalışmalarında birlikte hareket edilmesi ve geniş bir pazar ağının kurulmasına vesile olacak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

6 kadın spor merkezimizde 46 bin 863 kadına spor yapma imkanı sağladık. Biz kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü olması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da farkındalık oluşturan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Kadınlara Yönelik Projelerle Farkındalık Oluşturuyor - Son Dakika

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