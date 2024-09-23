Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Anahtarları Teslim Ediyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Anahtarları Teslim Ediyor

Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Anahtarları Teslim Ediyor

Yıldırım Belediyesi, Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaları tamamlayarak hak sahiplerine anahtarlarını vermeye başladı. Proje, 262 konut, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile bölgedeki kentsel dönüşüme örnek teşkil ediyor.

23.09.2024 12:52  Güncelleme: 12:53
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Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki çalışmaları tamamlayan Yıldırım Belediyesi hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmeye başladı.

Yıldırım Belediyesi'nin Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. 13 dönümlük alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi ile bölgeye yeni bir çehre kazandıran Yıldırım Belediyesi, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmeye başladı. 262 konutun yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda sosyal donatı alanlarının yer aldığı modern yaşam alanı, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek teşkil ederek Yıldırım'daki dönüşüm hamlesinde ivme kazandıracak.

Örnek olacak

Güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım'ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,"Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 140 binadan 127'sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik ve 13 adet bina sahibi ile de Çınarönü Rezerv Yapı Alanı'ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla hak sahipleri evlerine yerleşmeye başladı. Mollaarap Bölgesi'ni de içine alan Hünkar Korusu için çalışmalarımıza başladık" dedi.

Büyük dönüşüm

Kentsel dönüşüm hamlesinde temel önceliklerinin 'gönüllülük' olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin 11 noktasında bizim yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları mevcut. Özel sektöre verdiğimiz destekle 11 farklı noktada katlar hızla yükselmeye devam ediyor. Toplamda ilçe sınırlarımızda yaklaşık 500 bin metrekare alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var. Yıldırım gibi büyük bir kentte kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca belediye eliyle yürütülmesi pek mümkün değil. Hemşehrilerimizin ve özel sektörün dönüşüm çalışmalarına katılması büyük önem arz ediyor. Kamuyla, özel sektör eliyle ve hemşehrilerimizin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz. Unutmayalım ki insanı deprem değil güvensiz binalar öldürür. Bunun için Yıldırım'ı yıkarak güzelleştiriyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Anahtarları Teslim Ediyor - Son Dakika

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