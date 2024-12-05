Yıldırım Belediyesi'nden 365 Gün Spor Projesi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden 365 Gün Spor Projesi

Yıldırım Belediyesi\'nden 365 Gün Spor Projesi

Yıldırım Belediyesi, '365 Gün Spor Okulları' projesiyle 600 çocuğa cimnastik eğitimi veriyor. Başkan Oktay Yılmaz, erken yaşta temel cimnastik eğitiminin çocukların fiziksel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirtti.

05.12.2024 10:56  Güncelleme: 10:59
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'365 Gün Spor Okulları' sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Naim Süleymanoğlu, Dr. Sadık Ahmet, Mimarsinan ve Sıracevizler İlyas Kader Spor Kompleksi'nde haftanın 4 günü 10: 00-17: 00 saatleri arasında gerçekleştirilen cimnastik kurslarında bu dönem 600 çocuk eğitim görüyor.

2019 yılından bu yana 60 bin çocuğucimnastik kurslarında eğitim aldığınıifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, erken yaşta verilen temel eğitimlerle çocukların kuvvetlenmelerini, esneklik ve koordinasyon kazanmalarını sağladıklarını ifade etti.

Temel cimnastik eğitiminin seçilecek spor branşına önemli katkıları olacağını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Gerek takım sporları gerekse bireysel sporlar olsun, gereken kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon temel cimnastik eğitimi ile kazanılır. Cimnastik temeli alan birçok başarılı sporcu bunun en güzel örneğidir. Cimnastik eğitimi ile evlatlarımız kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor, duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanıyor" dedi. Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Spor okulları ile yaz ve kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesislerini ilçemize kazandırarak spor erişimi kolaylaştırıyoruz. 'Spor Kenti Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden 365 Gün Spor Projesi - Son Dakika

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