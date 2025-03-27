Yıldırım Belediyesi'nden Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Belediyesi'nden Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Hediye

Yıldırım Belediyesi\'nden Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Hediye

Yıldırım Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi 10 bin ihtiyaç sahibi ilçenin sakinine bayramlık hediye veriyor. Başkan Oktay Yılmaz, dayanışma ve paylaşma anlayışı ile yapılan bu yardımların önemine vurgu yaptı.

27.03.2025 14:21  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Dayanışma ve paylaşma şehri Yıldırım anlayışı ile Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Yıldırım Belediyesi, 10 bin ilçe sakinine bayramlık hediye ediyor.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki 'Bayram Mağazası'nda çocukların sevincine ortak olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz. 'Ramazan Paylaşmak'tır düsturu ile bir ay boyunca hemşehrilerimizle, dostlarımızla gönül sofralarımızı, dualarımızı, muhabbetlerimizi paylaştık" dedi.

Yıldırım'ı dayanışma ve paylaşma şehri olarak tasavvur ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "İnsanı merkeze alan bir yaklaşım ile herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyor, gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayında da hemşehrilerimize dokunacak, onları mutlu edecek işler yapmaya özen gösterdik. Hayırseverlerimizin de destekleri ile hizmete açtığımız giyim mağazamız sadece bir yardım noktası değil, paylaşmanın da adresi. Ramazan Bayramı öncesi binlerce ihtiyaç sahibi hemşehrimize bayramlık hediye ettiğimiz mağazamızda ziyaretçilerimiz, tıpkı çarşıda bir mağazada alışveriş yaparak kazağından ayakkabısına, ceketinden pantolonuna kadar gönlünce bayramlıklarını seçti. Tüm yaş gruplarının faydalanabileceği şekilde hazırladığımız mağazamız bayrama kadar Yıldırımlı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet verdi. Yıldırım sosyal belediyecilikle büyüyen mutlu bir aile. İhtiyaç sahipleri ve yardımsever hemşehrilerimiz arasında gönül köprüsü kurarak hem yürekleri hem de bedenleri ısıtmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimizin de desteği ile oluşturduğumuz mağazamızda 10 bin hemşehrimize bayramlık hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yıldırım, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
İstanbul’da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İstanbul'da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

17:58 İstanbul’da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İstanbul'da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
04:39 Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:12:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nden Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement