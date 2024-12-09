Yıldırım Belediyesi'nden Engelli Bireyler İçin Yeni Merkez - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Engelli Bireyler İçin Yeni Merkez

Yıldırım Belediyesi\'nden Engelli Bireyler İçin Yeni Merkez

Yıldırım Belediyesi, 5 bin 305 metrekarelik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatında yüzde 60 ilerleme kaydetti. Merkez, özel bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler sunacak.

09.12.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin özel bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına ilçeye kazandıracağı 5 bin 305 metrekarelik alandan oluşan Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı, panayır alanı ve sınıflar bulunacak.

Hizmette öncelik grubunda yer alan özel bireylere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İnsanlarımızın mutluluğunun, huzurunun ve gelişiminin önünde hiçbir engel tanımıyoruz. Özel bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım'a değil Bursa'ya değer katacak. Özel hemşehrilerimiz tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Engelli Bireyler İçin Yeni Merkez - Son Dakika

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