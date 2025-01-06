Yıldırım Belediyesi\'nden Küreklidere Şelalesi\'ne Turizm Atağı

Yerel

Ekosistem yaklaşımı ile doğal kaynaklara zarar vermeden bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamak için düğmeye basan Yıldırım Belediyesi, " Uludağ'ın incisi" olarak bilinen, eşsiz doğal güzelliklere sahip Küreklidere Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla atıl halde bulunan kent ormanında renovasyon çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalar kapsamında bölgeye çocuk köyü, yürüyüş alanları ve günü birlik tesisten oluşan bir orman parkı kazandırılacak. Doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunmanın yanında, bölgenin turistik çekiciliğini artırmak ve Bursa'nın doğa turizmi alanındaki potansiyelini daha da güçlendirecek proje hem yerel halkın yaşam kalitesini artıracak hem de şehre gelen ziyaretçilere unutulmaz doğa deneyimleri sunacak.

Bölgede keşif yaparak incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Orman Parkı'nı 1 yıl içerisinde Bursalıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirecekleri renovasyon çalışmasıyla birlikte, orman parkının yaklaşık 2 kilometre yukarısında bulunan ve 82 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerine eşsiz doğal güzellikler sunan Küreklidere Şelalesi'nin de marka değerinin artacağını ifade ederek " Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın büyük bölümünde yemyeşil ormanlar, irili ufaklı şelaleler ve tarih kokan yerleşkeler bulunuyor. Bu güzellikler arasında yer alan ve tüm heybetiyle suyu dökülen Küreklidere Şelalesi, büyüleyici görünümüyle ziyaretçilerini etkiliyor. Şelaleye ulaşan patikalar, orman içinden geçip birkaç noktada dere ile kesişiyor. Derenin bir bölümünde çoğaldıktan sonra süzülerek dökülen ve kulaklarda hoş bir seda bırakan su sesleri de ilgiyle dinleniyor. Yıldırım Belediyesi olarak bu bölgenin de turizm değerini artıracak, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecek önemli bir projenin startını veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrası bölge, Bursa'mıza değer katacak" dedi. - BURSA