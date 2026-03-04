Yıldırım Belediyesi'nden nefes kesen tatbikat - Son Dakika
Yıldırım Belediyesi'nden nefes kesen tatbikat

Yıldırım Belediyesi\'nden nefes kesen tatbikat
04.03.2026 15:49  Güncelleme: 15:51
Yıldırım Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Engelsiz Yaşam Okulu ve Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik deprem ve afet tatbikatı düzenledi.

Tatbikat öncesinde ekipler, öğrencilere deprem anındaki doğru davranış modeli, 'çök- kapan-tutun' tekniği, güvenli tahliye, yapısal olmayan tehlikeler ve alınması gereken önlemler ile acil durum toplanma alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından ise öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak gösterilmesi ve pekiştirilmesi için düzenlenen acil tahliye ve yangın söndürme tatbikatları ise adeta gerçeğini aratmadı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yıldırım Belediyesi'ne ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Afet ve depremlerin hayatın bir gerçeği olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Meydana gelebilecek afetlere karşı çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bilinçlendirerek eğitim programları düzenliyoruz. Amacımız afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve güçlü bir Yıldırım inşa etmek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Deprem Haftası, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Jandarma, Komando, Deprem, Yerel, Son Dakika

