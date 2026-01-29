Ulus kentsol dönüşüm projesi örnek olacak

Yıldırım Belediyesi'nin enerji ve su ihtiyacını kendi bünyesinden karşılayacak 'Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, Ulus Mahallesi'nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi'ne ait kentsel dönüşüm projesi 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 bağımsız bölümden oluşacak. 291 araçlık otoparka sahip Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile örnek bir yaşam alanı oluşturacak.

"Haziran sonu bitecek"

Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşüm alanında Bursa'nın en tecrübeli kurumuyuz. Yıldırım bugün adeta bir şantiye alanı gibi. 27 farklı mahallemizdeki 286 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmamız mevcut. Tabi kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, binaları yenilemekten ibaret görmüyoruz. Yeni ulaşım arterleri, sosyal alanlar ile birlikte yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Projelerimizin her birinin kendine has özellikleri bulunuyor. Ulus Projemizde; ortak alanların aydınlatılmasını güneş enerjisi ile temin edeceğiz. Bu alanlardaki sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Ayrıca, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları yer alacak. Bizim 'Yeşil Dönüşüm' diye adlandırdığımız projemiz, bundan sonraki çalışmalarımız için de örnek teşkil edecek. İnşallah Ulus Kentsel Dönüşüm Projemiz Haziran ayının sonuna doğru tamamlanacak" ifadelerini kullandı. - BURSA