Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Sanat Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Sanat Eğitimleri Başladı

Yıldırım Belediyesi\'nden Yeni Sanat Eğitimleri Başladı

Yıldırım Belediyesi, Adile Naşit Tiyatrosu'nda çocuklar ve yetişkinler için drama ve diksiyon eğitimleri düzenlemeye başladı.

03.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Yıldırım Belediyesi'nin Adile Naşit çocuk tiyatrosunda düzenlediği çocuk drama ve yetişkin eğitimleri başladı.

Yıldırım Belediyesi Adile Naşit Tiyatrosu, yeni sezon ile birlikte sanatseverlere yönelik eğitimlerine devam ediyor. 8-13 yaş arası çocuklara yönelik çocuk drama kursu, 14 yaş ve üzeri için yetişkin drama kursu düzenliyor. Çocuklara yönelik 150 kişilik katılımcı cumartesi günleri, 14 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik 150 kişinin katılımıyla drama atölyesi ve oyunculuk atölyesi pazar günleri gerçekleştiriliyor. Katılımcıların sosyalleşmelerine ve drama yöntemleri ile kendilerini ifade etmelerinin oyunlar aracılığıyla sağlandığı eğitimler 8 hafta sürecek.

Spor ve sanat vurgusu

Öte yandan, katılımcıları, diyafram çalışması, vurgu, tonlama, kelimelerin doğru telaffuzu eğitimleri ile Türkçeyi etkili ve anlaşılır bir şekilde kullanmaya teşvik etmek amacıyla da etkili iletişim-beden dili ve diksiyon kursu düzenleniyor. Yaklaşık 230 öğrencinin katıldığı diksiyon kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere kurs sonunda sertifika verilecek. Kursların katılımcılara önemli kazanımlar sağlayacağını kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırımlı hemşehrilerimizin en az bir sanat dalı ve bir spor branşında aktif olarak yer almalarını istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ilçemize spor tesisleri ve kültür merkezleri kazandırıyor, hemşehrilerimiziçin yeni imkanlar oluşturuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Sanat Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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