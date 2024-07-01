Yıldırım Belediyesi Nilüfer'deki Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi Nilüfer'deki Yangına Müdahale Etti

Yıldırım Belediyesi Nilüfer\'deki Yangına Müdahale Etti

Yıldırım Belediyesi ekipleri, Nilüfer'in Yolçatı Mahallesi'nde çıkan yangınlar için seferber oldu. Su tankerleri, arama kurtarma ve belediye ekipleri ile söndürme çalışmalarına destek verildi.

01.07.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Yıldırım Belediyesi ekipleri, Nilüfer'in Yolçatı Mahallesi'nde çıkan yangınlar için seferber oldu.

Yıldırım Belediyesi, Nilüfer'in Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan ve çevreye yayılan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye sevk ettiği su tankerleri, arama kurtarma ve belediye ekipleri ile söndürme çalışmalarına destek oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın için seferber olan Yıldırım Belediyesi ekipleri, yangın haberini alır almaz hızlı bir şekilde yola çıktı ve kısa sürede yangının yaşandığı noktaya ulaşarak çalışmalara destek verdi. Yıldırım Belediyesi, görevli personelin kumanya ihtiyacının giderilmesi için ikram aracı da gönderdi.

Yangının başlamasıyla tüm imkanlarını seferber ederek, arama kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çıkan yangınlarla mücadele ve yaraların sarılması noktasında yerel yönetimlerden hemşehrilerimize büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Bugün nasıl insanımızın yanında olduysak bölgenin yeniden yeşiline kavuşması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Nilüfer'deki Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi Nilüfer'deki Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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